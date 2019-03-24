В Госдуме рассказали об отличии первоапрельских шуток от фейков

Запредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин заявил, что первоапрельские шутки в СМИ не подпадают под действие закона о фейках.

По его словам, закон распространяется «на самые вопиющие случаи недостоверных новостей, которые сознательно направлены на тяжелые последствия».

«Даже острые шутки, в том числе на политические темы, — они никогда к таким последствиям не приводят. У нас в стране прекрасное чувство юмора. Мы различаем шутку хорошую, ценим хороший юмор, сарказм и даже достаточно острую сатиру», — цитирует Вяткина радиостанция «Говорит Москва».

Ранее глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал, что 83% россиян поддержали принятие закона о борьбе с фейковыми новостями.

Напомним, что 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и оскорблении власти.