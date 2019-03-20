Новости аналитики

08:07 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Большинство россиян поддержали принятие закона о борьбе с фейковыми новостями — ВЦИОМ

20:59, 20.03.2019 1
Большинство россиян поддержали принятие закона о борьбе с фейковыми новостями — ВЦИОМ
Фото: ru.wikipedia.org / ПОКА ТУТ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал, что 83% россиян поддержали принятие закона о борьбе с фейковыми новостями.

Около 57% респондентов считают, что недостоверных новостей станет меньше после принятия документа. Еще 29% респондентов считают, что их количество не изменится, а 4% уверены, что фейковых новостей станет больше, передает ТАСС.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 19 марта 2019 года. В опросе принимали участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Напомним, что 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и оскорблении власти.

АналитикаОбщество
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 марта
    А ещё нужен закон о фейковых опросах
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров