РПЦ назвала операции по смене пола преступлением

Русская православная церковь считает операции по смене пола кощунством и преступлением, сообщает «Коммерсантъ».

Такое заявление сделал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Митрополит подчеркнул, что церковь никогда не согласится с тем, чтобы признать некоторые «извращения», например, когда ребенку с детства внушают, что есть биологический пол, а есть тот, который он может выбрать самостоятельно. По мнению митрополита, такие действия со стороны родителей должны квалифицироваться как преступление, за которое следует уголовное наказание.

Напомним, ранее в законопроекте «О культуре» предложили вывести произведения искусства из-под статьи об оскорблении чувств верующих. Как передает «Интерфакс», речь идет о литературных, музыкальных произведениях и произведениях изобразительного искусства. Также из-под статьи предлагается вывести театральные постановки, экспозиции и фильмы.