В России предложили вывести произведения искусства из-под статьи об оскорблении чувств верующих

В законопроекте «О культуре» предложили вывести произведения искусства из-под статьи об оскорблении чувств верующих.

Как передает «Интерфакс», речь идет о литературных, музыкальных произведениях и произведениях изобразительного искусства. Также из-под статьи предлагается вывести театральные постановки, экспозиции и фильмы.

Напомним, ранее возник скандал вокруг кинокартины «Матильда». Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила недовольство фильмом, увидев в нем факты оскорбления чувств верующих из-за того, что в основу ленты легла история отношений балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II, признанного РПЦ святым.