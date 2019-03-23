Зюганов призвал распустить ЦИК

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Центризбирком в его нынешнем составе должен быть «распущен и выгнан» после отказа передать вакантный партийный мандат депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.

«Она (Центральная избирательная комиссия) грубо нарушает элементарные правила и законы», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

В ответ замглавы ЦИК России Николай Булаев посоветовал лидеру коммунистов изучить законодательство и ознакомиться с постановлением суда об отмене решения президиума ЦК КПРФ по передаче мандата Грудинину.



Напомним, Павел Грудинин, выступавший в 2018 году кандидатом в президенты от КПРФ, не смог попасть в Госдуму. ЦИК отказался передавать ему депутатский мандат Жореса Алферова. Новым депутатом ГД от КПРФ станет Петр Медведев.