Макрон не оценил итоги саммита ЕС по изменению климата

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил заключения по климатическим изменениям саммита ЕС, прошедшего в Брюсселе 21-22 марта, как в высшей степени недостаточные, сообщает «Интерфакс».

По его мнению, не дан ясный ответ по обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату от 2015 года.

Напомним, ранее директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов рассказал о преимуществах и рисках изменения климата в России. К преимуществам, например, ученый относит сокращение отопительного сезона в связи с потеплением и облегчение доступа к арктическому шельфу. Среди рисков называются рост ущерба из-за ураганов, засух и наводнений. Также существуют значительные риски для инфраструктуры Севера из-за таяния вечной мерзлоты.