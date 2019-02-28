Ученый назвал риски и преимущества изменения климата для России

Директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов рассказал о преимуществах и рисках изменения климата в России.

К преимуществам, например, ученый относит сокращение отопительного сезона в связи с потеплением и облегчение доступа к арктическому шельфу.

Среди рисков называются рост ущерба из-за ураганов, засух и наводнений. Также существуют значительные риски для инфраструктуры Севера из-за таяния вечной мерзлоты, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что из-за явления Эль-Ниньо, которое заключается в повышении температуры поверхностного слоя воды в восточной части Тихого океана, нынешний год может стать теплее предыдущего.