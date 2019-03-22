Казахстан может запустить прямой авиарейс Уфа — Нурсултан

Сегодня спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев и сенатор от Башкирии Ирек Ялалов встретились с генконсулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым. Дипломат предложил запустить прямой авиарейс Уфа — Нурсултан.

«Я вижу большой неиспользуемый потенциал взаимодействия с Башкортостаном. Думаю, в этом отношении нам поможет организация прямого авиасообщения между Уфой и Астаной (столица Казахстана, которую решено переименовать в Нурсултан, — прим. РВ)», — приводит слова Тукумова пресс-служба башкирского парламента.

Отмечается, что стороны обсудили смену власти, произошедшую в Казахстане. Они заключили, что уход Нурсултана Назарбаева с поста президента не повлияет на связи Казахстана и России.

Толкачев напомнил, что Уфа и Астана являются городами-побратимами. Меморандум о сотрудничестве был подписан в 2017 году экс-мэром башкирской столицы Иреком Ялаловым и акимом Астаны Асетом Исекешевым.