«Нижнекамскнефтехим» перейдет на выпуск линейного полиэтилена низкой плотности в 2020 г.

Фото: Максим Платонов

В 2020 г. НКНХ полностью перейдет на выпуск линейного полиэтилена низкой плотности. При этом выпуск других марок планируется сохранить только для нишевых продуктов. О этом рассказал заместитель начальника отдела пластиков «Нижнекамскнефтехима» Марат Курбанов на конференции «Полиэтилен. Полипропилен 2019».

Компания планирует наращивать экспорт и марочный ассортимент. Кроме этого, планируется развивать производство полиэтилена средней плотности для роторного формования, сополимеров этилена, линейного полиэтилена низкой плотности, полимеров для кабельной промышленности и полиэтилена для изоляции стальных труб (ПЭВП только для внутреннего потребления, на внешний рынок поставок не планируется), сообщает RUPEC.