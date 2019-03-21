«Роскосмос» получил деньги для строительства второй очереди космодрома Восточный

«Роскосмосу» предоставили средства для строительства второй очереди космодрома Восточный. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы вчера получили необходимое финансирование. Были доведены линии бюджетных средств для открытия второй очереди космодрома Восточный», — приводит слова Рогозина «Интерфакс».



Глава «Роскосмоса» также рассказал, что в конце апреля — начале мая должны начаться земляные работы и бетонирование стартового стола для ракет «Ангара».

Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный открыли трассу для пусков ракет-носителей «Союз-2». Она может быть использована для пусков пилотируемых и грузовых кораблей к МКС.