На космодроме «Восточный» открыли трассу для запуска кораблей к МКС

На космодроме «Восточный» открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2», которая может использоваться для выведения космических кораблей на орбиту Международной космической станции.

В документе «Альфа Страхования», которая страхует российские космические запуски и спутники, говорится об открытии двух трасс для пусков ракет-носителей. Также в документе указаны районы падения отделяющихся частей ракет.

В «Роскосмосе» подтвердили, что одна из трасс с наклонением орбиты 51 градус к экватору может быть использована для пусков пилотируемых и грузовых кораблей к МКС.

Представитель госкорпорации добавил, что трасса открыта только под автоматические космические аппараты, предназначенные для запусков на ракетах «Союз-2.1а» или 1б", передает «РИА Новости».



Ранее корабли к МКС запускали только с «Байконура».



Напомним, что в конце декабря с космодрома «Восточный» успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками и с иностранными космическими аппаратами.