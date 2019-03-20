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Силуанов создал рабочую группу по регулированию рынка алкоголя

02:38, 20.03.2019
Силуанов создал рабочую группу по регулированию рынка алкоголя
Фото: realnoevremya.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов 19 марта подписал приказ о создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию госрегулирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В состав рабочей группы вошли представители десяти министерств и ведомств, в том числе Минфина, Минпромторга, Минздрава, Росалкогольрегулирования и других, а также ряда отраслевых ассоциаций, пишет «Коммерсант».

В задачи группы будет входить подготовка предложений по госрегулированию алкогольной отрасли, а также оценка эффективности госрегулирования.

Ранее в России уже существовала аналогичная межведомственная комиссия. Ее с 2014 года возглавлял бывший вице-премьер Александр Хлопонин. В мае 2018 года он ушел в отставку, после чего комиссию расформировали.

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