Минздрав РФ закончил работу над законопроектом о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Министерство здравоохранения России завершило работу над законопроектом, предусматривающим запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство намерено внести в существующий закон о госрегулировании, производства и оборота алкогольной продукции поправки, согласно которым, если содержание этилового спирта в напитке более 16,5%, то его не смогут купить лица, не достигшие 21 года.

Планируется, что законопроект будет представлен уже в этом году.

Ранее в Минздраве РФ сообщили об увеличении возраста подростков, пробующих табак и алкоголь.