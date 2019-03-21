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Минздрав РФ закончил работу над законопроектом о продаже крепкого алкоголя с 21 года

10:55, 21.03.2019
Минздрав РФ закончил работу над законопроектом о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Фото: realnoevremya.ru

Министерство здравоохранения России завершило работу над законопроектом, предусматривающим запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство намерено внести в существующий закон о госрегулировании, производства и оборота алкогольной продукции поправки, согласно которым, если содержание этилового спирта в напитке более 16,5%, то его не смогут купить лица, не достигшие 21 года.

Планируется, что законопроект будет представлен уже в этом году.

Ранее в Минздраве РФ сообщили об увеличении возраста подростков, пробующих табак и алкоголь.

ОбществоВласть
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