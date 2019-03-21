Кремль: Назарбаев сообщил Путину об отставке за несколько часов

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов предупредил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста.

Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль решил не сообщать об этом разговоре, так как он носил особый характер.

По словам Пескова, Назарбаев не советовался с Путиным по поводу преемника, пишут «Ведомости».

Ранее стало известно, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время посетит Россию.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути.

На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.