Новый президент Казахстана в ближайшее время посетит Россию

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время посетит Россию. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым и Токаевым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность главы государства и пожелал ему успехов.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути.

На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.