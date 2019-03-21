Уволенным с работы россиянам предлагают предоставлять «ипотечные каникулы»

Жителям России, потерявшим работу или попавшим в больницу, могут предоставить отсрочку выплат платежей по ипотеке сроком на полгода. Соответствующий законопроект Госдума РФ рассмотрит в первом чтении на пленарном заседании 21 марта.

Согласно документу, предлагается «заморозить» на полгода выплаты по ипотеке для россиян, которые попали в сложную жизненную ситуацию, в том числе потерявшим работу, получившим инвалидность и так далее.

«Эта ситуация может носить временный характер, но люди теряют возможность оплачивать ипотеку, а для них это чревато потерей квартиры и тех денег, которые уже были уплачены по ипотечному кредиту», — цитирует «Парламентская газета» депутата Госдумы Андрея Исаева.

Кроме того, получить «ипотечные каникулы» смогут также люди, временно потерявшие трудоспособность, или семьи, чей доход сократился более чем на 30 процентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в России программу маткапитала хотят продлить до 2024 года.