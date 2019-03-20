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В России программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

08:45, 20.03.2019
В России программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
Фото: Олег Тихонов

Минтруд РФ выступило с предложением продлить программу материнского капитала после 2021 года, сообщают «Известия».

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой отмечают, что выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» останутся. Пока речь идет о переносе срока до 2024 года.

Напомним, ранее Ассоциация российских банков (АРБ) предложила облегчить процедуру рефинансирования ипотеки с участием маткапитала. Согласно письму АРБ спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, ассоциация предлагает разрешить оформлять права ребенка на имущество только после того, как будет погашен полностью кредит, в том числе рефинансированный. В АРБ считают, что такой подход должен повысить интерес банков к рефинансированию кредитов с маткапиталом.

ЭкономикаОбществоВластьИнфраструктура
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