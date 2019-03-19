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В Кремле описали лучшего президента Украины

13:10, 19.03.2019
В Кремле описали лучшего президента Украины
Фото: flickr.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков описал лучшего для Кремля президента Украины.

По его словам, будет лучше, если к власти на Украине придет тот президент, «который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Россией».

При этом Песков затруднился назвать кандидата в президенты Украины, который мог бы подойти под это описание, пишут «Ведомости».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Москва начнет выстраивать отношения с Украиной, как только в Киеве восторжествует здравый смысл.

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