Путин рассказал, когда Россия наладит отношения с Украиной

Президент России Владимир Путин рассказал, что Москва начнет выстраивать отношения с Украиной, как только в Киеве восторжествует здравый смысл.

Путин отметил, что «русский и украинский народ никогда не ссорились», а сложные отношения у России существуют только с руководством Украины.

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение», — заявил глава государства.

Путин также подчеркнул, что в России украинцы чувствуют себя хорошо и не ощущают своей ущемленности, передает «РИА Новости».

Ранее Владимир Путин рассказал, что провокация в Керченском проливе связана с выборами президента Украины.