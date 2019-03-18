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Путин рассказал, когда Россия наладит отношения с Украиной

22:26, 18.03.2019
Путин рассказал, когда Россия наладит отношения с Украиной
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что Москва начнет выстраивать отношения с Украиной, как только в Киеве восторжествует здравый смысл.

Путин отметил, что «русский и украинский народ никогда не ссорились», а сложные отношения у России существуют только с руководством Украины.

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение», — заявил глава государства.

Путин также подчеркнул, что в России украинцы чувствуют себя хорошо и не ощущают своей ущемленности, передает «РИА Новости».

Ранее Владимир Путин рассказал, что провокация в Керченском проливе связана с выборами президента Украины.

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