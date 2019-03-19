В 2020 году атомная подлодка «Казань» впервые выстрелит «Цирконом»

Фото: скриншот видео

Российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 М «Казань» впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» в 2020 году, сообщает ТАСС.

Подлодку «Казань» планируют ввести в боевой состав флота в конце 2019 года после окончания государственных испытаний.

Напомним, ранее Минобороны показало две новейшие стратегические атомные подлодки — крейсер «Князь Владимир» и подлодку «Казань». На видео, опубликованном «РИА Новости», обе субмарины находятся в порту. Кроме того, ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что подлодка «Казань» будет передана ВМФ в конце 2019 года. Как и «Князь Владимир», «Казань» впервые вышла в море в сентябре 2018 года. Видео также появлялось в интернете.







