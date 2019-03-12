Субмарина «Казань» войдет в состав ВМФ до конца года

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Подлодки «Князь Владимир» и «Казань» войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, окончание строительства субмарин и их передача являются первоочередными задачами.

По оценке министра, «данные корабли определят перспективный облик нашего подводного флота, позволят повысить оборонный потенциал и укрепить позиции России в Мировом океане», пишет «РИА Новости».

Ранее в Сети появился видеоролик первого выхода атомной подлодки «Казань» в море с экипажем. Напомним, 24 сентября 2018 года субмарина вышла в море на заводе «Севмаш».

СМИ уже назвали подлодку самым грозным противником флота США и причислили ее к самым опасным в мире.