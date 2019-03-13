В Сети появилось новое видео подлодки «Казань»
Минобороны показало две новейшие стратегические атомные подлодки — крейсер «Князь Владимир» и подлодку «Казань».
На видео, опубликованном «РИА Новости», обе субмарины находятся в порту.
Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что подлодка «Казань» будет передана ВМФ в конце 2019 года. Как и «Князь Владимир».
«Казань» впервые вышла в море в сентябре 2018 года. Видео также появлялось в интернете.ПромышленностьОПК Татарстан
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