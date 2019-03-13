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Промышленность

В Сети появилось новое видео подлодки «Казань»

17:27, 13.03.2019
В Сети появилось новое видео подлодки «Казань»
Фото: скриншот видео

Минобороны показало две новейшие стратегические атомные подлодки — крейсер «Князь Владимир» и подлодку «Казань».

На видео, опубликованном «РИА Новости», обе субмарины находятся в порту.

Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что подлодка «Казань» будет передана ВМФ в конце 2019 года. Как и «Князь Владимир».

«Казань» впервые вышла в море в сентябре 2018 года. Видео также появлялось в интернете.

ПромышленностьОПК Татарстан
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