Атомная подлодка «Казань» вышла в море
Накануне из Северодвинска впервые вышла в море атомная подводная лодка К-561 «Казань» модифицированного проекта 08851 (885М, шифр «Ясень-М»).
Подлодка вышла на заводские ходовые испытания, сообщает российский военный блог bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).
Напомним, АПЛ «Казань» спустили на воду 31 марта на заводе «Севмаш». Позже американские СМИ причислили ее к самым опасным в мире.ПромышленностьОПК Татарстан
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