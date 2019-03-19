Toyota переоборудует автомобильный завод в Австралии для создания водородного топлива
Японский автоконцерн Toyota переоборудует свое австралийское подразделение Toyota Motor в Мельбурне для производства водородного топлива.
Предприятие получило дополнительное финансирование от австралийского национального агентства возобновляемой энергии в размере 2,2 млн долларов. Деньги направлены для переоснащения и перепрофилирования в центр производства современных элементов питания.
«Это решение полностью соответствует нашему глобальному стремлению играть ведущую роль в борьбе за безопасное будущее планеты и содействовать снижению выбросов парниковых газов», — подчеркнул президент Toyota Australia Мэтта Каллачора.
Планируется, что Toyota также вложит собственные 3 млн долларов в перепрофилирование завода, сообщается на официальном сайте компании.
Ввод в эксплуатацию завода запланирован на конец 2020 года. Ожидаемое производство — не менее 60 кг водородного топлива в день.
Напомним, ранее Toyota объявила о работе над пилотируемым луноходом.БизнесТранспорт
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