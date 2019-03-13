Toyota объявила о работе над пилотируемым луноходом

Японское агентство аэрокосмических исследований и Toyota заявили о работе над пилотируемым луноходом. Об этом сообщается на официальном портале Toyota.

При создании космического аппарата будут использовать технологии, которые применяются в электромобилях. Запустить луноход в космос планируется в 2029 году.

Напомним, ранее сообщалось, что первая российская пилотируемая экспедиция отправится на Луну в 2031 году. Об этом говорится в документе научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш. Согласно опубликованным данным, члены экипажа должны будут высадиться на поверхность Луны и отработать различные задачи, поставленные перед ними РАН и «Роскосмосом». Подобные полеты будут ежегодными.