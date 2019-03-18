Самарский «Вавилон» отозвал иск о банкротстве башкирского птицекомплекса «Русгрэйна»

Самарское ООО «Строительная монтажная компания «Вавилон» отозвало заявление о банкротстве башкирского ОАО «Турбаслинские бройлеры» (входит в «Русгрэйн Холдинг»).

«До вынесения определения о принятии заявления к производству арбитражного суда (...) «Строительная монтажная компания «Вавилон» представила ходатайство о возврате заявления о признании открытого акционерного общества «Турбаслинские бройлеры», — цитирует «Интерфакс» сообщение Арбитражного суда РБ.

Ранее сообщалось, что в начале 2018 года строительная компания выиграла в суде дело о взыскании с птицекомплекса 16,1 млн рублей долга по двум договорам строительного подряда от 2016 года.