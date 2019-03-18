Дефицит бюджета Татарстана увеличился в 5,5 раза

Депутаты Госсовета Татарстана утвердили изменения в бюджет республики. В 2019 году доходы составят 242 млрд рублей, расходы — 265 млрд. Дефицит бюджета составит 22 млрд рублей, передает корреспондент «Реального времени» с заседания Госсовета РТ.



— Да, дефицит увеличивается в 5,5 раза, но он покрывается остатками средств на счетах, что позволяет значительно увеличить расходы бюджета. Размер дефицита не превышает ограничений, установленных бюджетным законодательством, — уточнил депутат Леонид Якунин.

Увеличение бюджета произошло за счет поступления субсидий и субвенций из федерального бюджета. Доходы в связи с этим увеличили на 5,1 млрд, средства распределили на возмещение части затрат по агропромышленному комплексу (3,66 млрд рублей), обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан (1,1 млрд рублей), поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (750 тыс. рублей).

Расходную часть бюджета увеличили на 24 млрд рублей, направив основные суммы на строительство и капремонт объектов социально-культурной сферы и промышленных парков (8,2 млрд рублей), поддержку сельского хозяйства (2,6 млрд рублей), дорожные работы (1,9 млрд рублей), материально-техническое обеспечение, приобретение оборудования, текущие расходы бюджетных организаций (1,8 млрд рублей).

Напомним, ранее в рамках этого же заседания Госсовета РТ сообщалось, что в Татарстане частные детсады в 2018 году получили субсидии на сумму 110,2 млн рублей.