В Татарстане на субсидии частным детсадам направили более 110 млн рублей

В Татарстане частные детсады в 2018 году получили субсидии на сумму 110,2 млн рублей, передает корреспондент «Реального времени» с заседания Госсовета Татарстана.



По словам министра образования и науки республики, в негосударственных детских садах воспитываются и обучаются 3,3 тыс. детей.

Ранее «Реальное время» писало, что владелица частного детсада из Набережных Челнов выиграла суд у правительства Татарстана. В ноябре 2018 года Кабмин РТ издал постановление, которое подразумевало государственные субсидии только на одну разновозрастную группу. Эльвира Федорова заявила, что из-за этого теряет 50% бюджетного финансирования. Верховный суд РТ признал постановление не действующим.



