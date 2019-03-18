Казанские предприниматели предложили передавать право торговать в каком-то месте «по наследству»

Казанские предприниматели предложили внести в законопроект о внесении изменений в федеральный закон об основах государственного регулирования торговой деятельности положения, защищающие семейный бизнес. Речь идет о возможности передавать право торговать в каком-то месте, выигранное на аукционе, «по наследству» — родственникам, а также передавать это право в субаренду.

Кроме того, предприниматели настаивают на ограничении размера платы за место. По их мнению, он не должен более чем в 2 раза превышать арендную плату за этот земельный участок. Сейчас в Казани плата в отдельных случаях может превышать стоимость аренды в 7—10 раз, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что планируемые изменения в федеральный закон об основах государственного регулирования торговой деятельности помогут создать по всей России 250 тыс. рабочих мест и обеспечить приток инвестиций в размере 100 млрд рублей.