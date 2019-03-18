Поправки в закон об основах госрегулирования торговой деятельности помогут создать в РФ 250 тыс. рабочих мест

Планируемые изменения в федеральный закон об основах государственного регулирования торговой деятельности помогут создать по всей России 250 тыс. рабочих мест и обеспечить приток инвестиций в размере 100 млрд рублей. Об этом заявил в ходе круглого стола замдиректора департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Сергей Лобанов.

По его мнению, малый бизнес, специализирующийся в области нестационарной торговли, в результате внесения в закон изменений получит возможности для долгосрочного планирования, а предприниматели смогут закрепляться на выбранных ими местах на 5—7 лет с правом последующего продления договоров размещения НТО (нестационарных торговых объектов).

В то же время Лобанов призвал муниципалитеты не включать в аукционы места для размещения НТО в новых, неосвоенных городских микрорайонах, «где вообще ничего еще нет для жителей», передает корреспондент «Реального времени».

Ранее замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров попросил внести документ положения, защищающие права жильцов-собственников жилых домов, на территории которых в настоящее время размещается до 50% объектов передвижной торговли и услуг.