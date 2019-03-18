Британская компания Thomas Cook ведет переговоры о покупке туроператора «Библио-глобус»

Британская компания Thomas Cook Group готовится приобрести бизнес туроператора «Библио-глобус», сообщают «Ведомости».

Изначально о сделке планировалось объявить в середине апреля. По имеющейся информации, о ней может быть объявлено до конца марта.

Напомним, ранее российские туристы в опросе, который провел Biletix, назвали лучший возраст для путешествий.

Так, женщины сообщили, что лучше всего путешествовать в возрасте от 40 до 60 лет. Мужчины же считают, что лучший возраст для туризма — период с 25 до 40 лет, пишет «РИА Новости». Как отмечается, в течение последних 3 лет самой активной группой туристов являются люди в возрасте от 30 до 35 лет.





