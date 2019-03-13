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Российские туристы назвали лучший возраст для путешествий

07:47, 13.03.2019
Российские туристы назвали лучший возраст для путешествий
Фото: Pixabay.com

Российские туристы в опросе, который провел Biletix, назвали лучший возраст для путешествий.

Так, женщины сообщили, что лучше всего путешествовать в возрасте от 40 до 60 лет. Мужчины же считают, что лучший возраст для туризма — период с 25 до 40 лет, пишет «РИА Новости»

Как отмечается, в течение последних 3 лет самой активной группой туристов являются люди в возрасте от 30 до 35 лет.

Ранее Казань заняла первое место в рейтинге самых популярных городов России для недорогих весенних путешествий. Ночь в отеле в столице Татарстана обойдется в среднем в 1,7 тыс. рублей.

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