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США говорят о введении антироссийских санкций из-за «влияния в Венесуэле»

07:52, 18.03.2019 1
США говорят о введении антироссийских санкций из-за «влияния в Венесуэле»
Фото: pixabay.com

В Конгрессе США подготовили законопроект против россиян, которые оказывают влияние на Венесуэлу. Об этом говорится в тексте опубликованного документа.

В обоснование необходимости принятия соответствующего документа указано увеличение присутствия России в западном полушарии, совместные с Венесуэлой учения в декабре 2018 года, предоставление кредитов.

Напомним, ранее США ужесточили антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Среди компаний, которые попали под санкции, — Зеленодольский завод им. Горького. Соответствующее сообщение опубликовано американским Минфином. В санкционный список включили шесть человек, среди которых заместитель главы погранслужбы Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин. Под санкции также попали восемь компаний, среди которых «Океанприбор», Ярославский судостроительный завод и некоторые крымские предприятия.


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комментарии

  • Alex Nech 18 марта
    Они бы уже объявили санкции всем россиянам сразу за все прошлые события и за все будущие...
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