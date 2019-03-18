США говорят о введении антироссийских санкций из-за «влияния в Венесуэле»

В Конгрессе США подготовили законопроект против россиян, которые оказывают влияние на Венесуэлу. Об этом говорится в тексте опубликованного документа.

В обоснование необходимости принятия соответствующего документа указано увеличение присутствия России в западном полушарии, совместные с Венесуэлой учения в декабре 2018 года, предоставление кредитов.

Напомним, ранее США ужесточили антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Среди компаний, которые попали под санкции, — Зеленодольский завод им. Горького. Соответствующее сообщение опубликовано американским Минфином. В санкционный список включили шесть человек, среди которых заместитель главы погранслужбы Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин. Под санкции также попали восемь компаний, среди которых «Океанприбор», Ярославский судостроительный завод и некоторые крымские предприятия.



