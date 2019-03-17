РФС может дисквалифицировать Погребняка из-за слов про темнокожих футболистов в сборной России

Российский футбольный союз (РФС) может дисквалифицировать нападающего «Урала» Павла Погребняка за высказывания про выступления темнокожих игроков в составе сборной России.

Футболист в интервью газете «Комсомольская правда» отметил, что отрицательно относится к натурализации спортсменов для сборной России, добавив, что ситуация стала смешной.

По словам заместителя офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александра Баранова, футбольной союз намерен в ближайшее время рассмотреть данный вопрос.

«По регламенту комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста», — цитирует ТАСС Баранова.

Напомним, ранее форвард «Краснодара» Ари, который является уроженцем Бразилии, был вызван в сборную России.