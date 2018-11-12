Ари вызван в сборную России, Дзюба и Зобнин находятся под наблюдением врачей

Нападающий «Краснодара» Ари вызван в сборную России по футболу. 32-летний бразилец прибыл в расположение национальной команды сегодня, сообщает пресс-служба сборной в «Твиттере».

Футболист «Спартака» Роман Зобнин и игрок «Краснодара» Сергей Петров пока находятся под наблюдением врачей сборной. Артем Дзюба также травмирован и работает по специальной программе.

Напомним, ранее из-за большого количества травм в сборную был приглашен игрок «Рубина» Павел Могилевец. Кроме него в национальную команду приглашены еще четыре футболиста казанского клуба.

Сборная России проведет контрольный матч с Германией (15 ноября, Лейпциг) и в рамках Лиги наций встретится со Швецией (20 ноября, Сольна).

