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«Ахмат» победил на выезде «Уфу»

16:19, 17.03.2019
«Ахмат» победил на выезде «Уфу»
Фото: fcufa.pro

Встреча в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Уфа» и «Ахмат» закончилась в пользу грозненской команды.

Игра состоялась на уфимском стадионе «Нефтяник» в воскресенье, 17 марта, и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч забил Антон Швец на 72-й минуте.

Стоит отметить, что «Ахмат» одержал первую победу в этом году. Команда из Грозного находится на восьмом месте, «Уфа» идет на 15-м.

Напомним, ранее сообщалось, что махачкалинскому «Анжи» грозит снятие шести очков из-за долгов.

СпортФутбол Башкортостан
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