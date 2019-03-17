«Ахмат» победил на выезде «Уфу»

Встреча в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Уфа» и «Ахмат» закончилась в пользу грозненской команды.

Игра состоялась на уфимском стадионе «Нефтяник» в воскресенье, 17 марта, и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч забил Антон Швец на 72-й минуте.

Стоит отметить, что «Ахмат» одержал первую победу в этом году. Команда из Грозного находится на восьмом месте, «Уфа» идет на 15-м.

Напомним, ранее сообщалось, что махачкалинскому «Анжи» грозит снятие шести очков из-за долгов.