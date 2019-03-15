В Кировской области на летний отдых детей потратят более 200 млн рублей

В 2019 году на отдых и оздоровление детей в Кировской области выделили 253,9 млн рублей, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

Средства будут выделены из бюджета области. Так, за счет этих средств возмещение части стоимости путевки в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей получат почти 13 тысяч человек на сумму 96 млн рублей. Кроме того, будут выделены путевки в санаторно-курортные организации на 32,6 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что летом прошлого года в России погибли 343 ребенка. Они не занимались ни в одной из секций летнего отдыха и допобразования. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова высказала мнение, что ситуацию, когда дети не могут занять себя летом, нужно исправлять. Кузнецова особо подчеркнула, что «у нас огромное число детей погибло, которые были не заняты ни в каких видах летнего отдыха».