Прокуратура потребовала установить конкретные сроки сдачи ЖК «Цветы Башкирии» в Уфе

Прокурор Кировского района Уфы провел выездное заседание межведомственной рабочей группы по защите прав дольщиков ЖК «Цветы Башкирии».

В совещании приняли участие региональные и городские чиновники, инвесторы жилого комплекса — председатели ЖСК «Цветы Башкирии» и ЖСК «Цветы Башкортостана», а также представитель застройщика — ООО «Башстройкомплект».

По итогам мероприятия прокурор потребовал от инвесторов в кратчайшие сроки составить график строительства многоквартирных домов и установить конкретные сроки, когда дольщики смогут попасть в свои квартиры

Кроме того, проверка надзорного ведомства показала, что застройщик возвел четырехэтажные дома вместо предусмотренных проектной документацией и разрешениями на строительство трехэтажных, рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Добавим, ЖК «Цветы Башкирии» включает в себя 11 домов. Большинство зданий на данный момент возведено на 70—80%. Дольщиками с 2014 года являются около 400 человек. Ранее они провели голодовку, чтобы привлечь внимание общественности к данной проблеме.