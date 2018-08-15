Дольщики ЖК «Цветы Башкирии» сообщили о блокировке на стройплощадке

Объявившие голодовку дольщики ЖК «Цветы Башкирии» оказались заблокированы на стройплощадке комплекса. Активисты подчеркивают, что охранник запер ворота объекта, чем заблокировал доступ к голодающим скорой помощи.

«Препятствие опять дольщикам со стороны директора ООО «Башстройкомплект», — сообщает на видео одна из участников голодовки.

Напомним, что вчера шестеро дольщиков «Цветов Башкирии» объявили о возобновлении голодовки. Они собрались в одном из недостроенных домов жилого комплекса. Активисты потребовали смены застройщика и отказа гендиректора «Башстройкомплекта» Андрея Абызова от участия в выборах в Госсобрание — Курултай РБ.

«В прошлый раз мы объявляли голодовку в марте. Тогда нам обещали, что стройка возобновится, но строительный сезон заканчивается, и никакой работы не сделано», — приводит слова организатора акции Олеси Ефименко RBtoday.