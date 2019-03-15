Минниханов выступит в роли наставника одного из победителей конкурса «Лидеры России»

Президент Татарстана Рустам Минниханов станет наставником одного из победителей всероссийского конкурса «Лидеры России» в Сочи.

В рамках итоговых мероприятий 15 марта руководитель РТ поучаствует в отборе финалистов. Оценивать участников будут в рамках задания в виде реальной управленческой задачи или проблемы, сообщает «Татар-информ».

Напомним, с 13 по 17 марта в Краснодарском крае пройдут финальные мероприятия Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В нем участвуют 300 конкурсантов из 60 регионов страны.

Ранее в Кремле назвали самую важную черту управленца.