Минниханов выступит в роли наставника одного из победителей конкурса «Лидеры России»
Президент Татарстана Рустам Минниханов станет наставником одного из победителей всероссийского конкурса «Лидеры России» в Сочи.
В рамках итоговых мероприятий 15 марта руководитель РТ поучаствует в отборе финалистов. Оценивать участников будут в рамках задания в виде реальной управленческой задачи или проблемы, сообщает «Татар-информ».
Напомним, с 13 по 17 марта в Краснодарском крае пройдут финальные мероприятия Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В нем участвуют 300 конкурсантов из 60 регионов страны.
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