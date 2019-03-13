Финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», Сочи

С 13 по 17 марта в Краснодарском крае пройдут финальные мероприятия Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В нем участвуют 300 конкурсантов из 60 регионов страны.

Победу будет праздновать каждый третий лидер – триумфальную сотню отберут по итогам 4 соревновательных дней.





13 марта Социальные активности участников

14 марта Торжественная церемония открытия

15-16 марта Оценочные мероприятия

17 марта Объявление победителей.

Наставниками финалистов станут 93 лидера из разных сфер бизнеса и государственного управления (главы субъектов, члены правительства, министры). В качестве наставника участие в проекте принимает и Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 15 самостоятельных проектов. Цели конкурса: выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.