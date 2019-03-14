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В Кремле назвали самую важную черту управленца

12:37, 14.03.2019 2
В Кремле назвали самую важную черту управленца
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на мастер-классе для финалистов конкурса «Лидеры России» назвал самую важную черту управленца.

По его словам, это способность принимать решения, пишет «РИА Новости».

Кириенко отметил, что каждый управленец сталкивается с дефицитом времени и информации, в условиях которого неизбежно принимаются все решения.

Ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с финалистами Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» от Татарстана.

Президент РТ пожелал им успехов на заключительном этапе и включил в состав кадрового резерва президента РТ.

ОбществоВласть
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комментарии

  • Анонимно 14 марта
    ближе быть к "неприкасаемым"
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  • Анонимно 15 марта
    Основной чертой специалиста по управлению являются знания методов "Системного анализа открытых систем в неравновесном состоянии и физики необратимых процессов без гипотез с системно обобщенными факторами воздействий и взаимодействий на базе данных непрерывно дискретно изменяемых случайных систем". Управление, построенное на существующих "Методах классической механики объектов консервативных систем в равновесном состоянии для обратимых процессов" приводит к ошибочным результатам и непригодно для исследования открытых гипер систем (государств во внутренней и внешней деятельности).
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