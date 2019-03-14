В Кремле назвали самую важную черту управленца

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на мастер-классе для финалистов конкурса «Лидеры России» назвал самую важную черту управленца.

По его словам, это способность принимать решения, пишет «РИА Новости».

Кириенко отметил, что каждый управленец сталкивается с дефицитом времени и информации, в условиях которого неизбежно принимаются все решения.

Ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с финалистами Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» от Татарстана.

Президент РТ пожелал им успехов на заключительном этапе и включил в состав кадрового резерва президента РТ.