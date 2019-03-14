Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля, говорится в приказе Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.

В документе указано, что выпускники 11-х классов будут сдавать 27 мая географию и литературу, 29 мая состоится ЕГЭ по математике, 31 мая — по истории и химии, а 3 июня — по русскому языку.

5 июня учащиеся будут сдавать иностранные языки (кроме раздела «Говорение») и физику, 7 и 8 июня состоится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 10 июня предусмотрена сдача обществознания, 13 июня — биологии и информатики.

Резервные дни установлены с 17 июня по 1 июля.

Ранее министр образования и науки РТ Рафис Бурганов рассказал об изменениях, которые ждут участников ЕГЭ в Татарстане в этом году.