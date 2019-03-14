15-летний аферист из Калуги развел веб-продавцов колясок из Татарстана

Фото: Реальное время

В Казани будут судить 15-летнего подростка из Калужской области. По версии Следкома, от его действий, в том числе в сети интернет, пострадали шесть жителей Татарстана на общую сумму 70 тысяч рублей.

По версии следствия, летом 2018 года (парню тогда было 14 лет) он нашел в Сети объявления о продаже детских и инвалидных колясок, а еще физиологичных рюкзаков для переноски новорожденных. Стал звонить продавцам под видом покупателя и обманом выяснять конфиденциальные данные об их платежных банковских картах. Пополнения счетов покупатели не дождались: с помощью доступа в личные кабинеты и системы онлайн-банкинга подросток переводил все средства с их карт на счета своих матери и тети, а затем снимал и распоряжался самостоятельно.

Родственницы, по данным следствия, о преступных намерениях парня ничего не знали.

Лишь одна из потенциальных потерпевших при попытке хищения средств пресекла действия афериста — не стала подтверждать проведение банковской операции.

«Причастность к совершению преступления обвиняемый признал в полном объеме. Сейчас он находится под родительским надзором. На суд приедет в Татарстан», — пояснил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее в Челнах осудили хакера за попытку взлома баз «Ростовводоканала».