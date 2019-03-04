ФСБ: челнинский хакер ради «майнинга» взломал базу «Ростовводоканала»

В Татарстане вступил в силу приговор по делу хакера Вадима Аслямова, которого Набережночелнинский суд признал виновным в компьютерном взломе информационных баз АО «Ростовводоканал».

Расследованием этого дела занимались сотрудники УФСБ по РТ. Ими установлено, что на взлом ростовского предприятия челнинский программист Аслямов в 2018 году пошел «с целью использования вычислительных мощностей АО «Ростовводоканал» для так называемого майнинга, то есть генерирования криптовалюты «биткоин».

Сбой в работе информационных систем предприятия мог привести к возникновению крупных аварий и техногенных катастроф в Ростове-на-Дону, считают в ФСБ.

На суде Аслямов вину полностью признал и был приговорен к одному году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

В пресс-службе «Ростовводоканала» поспешили отметить, что «факта взлома базы предприятия не было, речь идет лишь о попытке взлома».

Ранее хакеры от имени «Ашана» и «Магнита» атаковали полсотни российских компаний.