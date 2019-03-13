Росприроднадзор проверяет «Даль-Каму» на соблюдение природоохранного законодательства

Фото: Реальное время

Как сообщили «Реальному времени» в Управлении Росприроднадзора по РТ, ведомство продолжает проверку Зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» на соблюдение природоохранного законодательства. Напомним, по итогам публикации нашего издания 11 февраля представители службы совместно с сотрудниками Следкома РТ выехали проверить захоронение 80 тонн испорченного куриного мяса на предприятии. Тухлятину обнаружили, было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Назначена судебная экологическая экспертиза для оценки нанесенного вреда окружающей среде — менее чем в 100 метрах от места захоронения берег Волги.

«Управление Росприроднадзора по РТ со своей стороны проводит проверку по выявленным фактам на предмет соблюдения Зеленодольским мясоперерабатывающим комбинатом «Даль-Кама» природоохранного законодательства. Данная проверка в настоящее время еще не закончена. Информация по результатам проверки будет вам предоставлена дополнительно», — говорится в ответе ведомства нашему изданию.

Напомним, что в конце февраля Следком возбудил второе уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам «Даль-Камы». За несколько месяцев десяткам рабочих предприятие задолжало 4,4 млн рублей.