Минздрав предложил приравнять системы нагревания табака к обычным сигаретам
Министерство здравоохранения РФ в новой антитабачной концепции предложило приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам.
Как сообщил РБК со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая, сигареты и системы нагревания табака должны «регулироваться одинаково».
Напомним, ранее сообщалось, что в новой редакции антитабачной концепции Минздрава отсутствует пункт о запрете оборота табачных некурительных изделий. В то же время появились предложения по ограничению курения электронных сигарет и устройств нагревания табака. Министерство здравоохранения РФ внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.Общество
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