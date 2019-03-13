Минздрав предложил приравнять системы нагревания табака к обычным сигаретам

Министерство здравоохранения РФ в новой антитабачной концепции предложило приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам.

Как сообщил РБК со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая, сигареты и системы нагревания табака должны «регулироваться одинаково».

Напомним, ранее сообщалось, что в новой редакции антитабачной концепции Минздрава отсутствует пункт о запрете оборота табачных некурительных изделий. В то же время появились предложения по ограничению курения электронных сигарет и устройств нагревания табака. Министерство здравоохранения РФ внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.