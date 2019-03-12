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Минздрав не планирует запрещать продажу жевательного табака и снаффа

17:57, 12.03.2019
Минздрав не планирует запрещать продажу жевательного табака и снаффа
Фото: pixabay.com

В новой редакции антитабачной концепции Минздрава отсутствует пункт о запрете оборота табачных некурительных изделий, сообщает РБК.

В тоже время появились предложения по ограничению курения электронных сигарет и устройств нагревания табака.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, официальное название документа — «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку». Он рассчитан на 2019—2030 годы. В России, согласно этой антитабачной концепции, возраст для продажи сигарет могут повысить до 21 года.

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