Минздрав не планирует запрещать продажу жевательного табака и снаффа

В новой редакции антитабачной концепции Минздрава отсутствует пункт о запрете оборота табачных некурительных изделий, сообщает РБК.

В тоже время появились предложения по ограничению курения электронных сигарет и устройств нагревания табака.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, официальное название документа — «Концепция осуществления госполитики в области противодействия табаку». Он рассчитан на 2019—2030 годы. В России, согласно этой антитабачной концепции, возраст для продажи сигарет могут повысить до 21 года.