«Яндекс.Такси» может ввести фиксированный доход для водителей

Сервис «Яндекс.Такси» планирует ввести гарантированный дополнительный доход для водителей.

Компания в настоящий момент работает над вариантами реализации механизма. В частности, денежные поощрения могут перечисляться в день за определенное количество заказов или проведенное за рулем время.

Дополнительные выплаты водителям агрегатора тестируются в регионах, включая Воронеж, Казань, Волгодонск, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, гарантированный заработок обойдется гораздо меньше, чем субсидии или другие выплаты водителям, а также в какой-то мере простимулирует их остаться на платформе.

Напомним, ранее в «Яндекс.Такси» не подтвердили обязательный переход в самозанятые.