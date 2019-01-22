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Технологии

В «Яндекс.Такси» не подтвердили обязательный переход в самозанятые

15:13, 22.01.2019 1
В «Яндекс.Такси» не подтвердили обязательный переход в самозанятые
Фото: Дарья Турцева

С начала января 2019 года более четырех тысяч водителей «Яндекс.Такси» зарегистрировались как самозанятые, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Яндекса».

— Эти данные следуют из статистики сервиса по итогам первых трех недель регистрации самозанятых через приложения «Мой налог» и «Яндекс.Такси», — прокомментировали в пресс-службе.

Там обращают внимание на то, что каждый гражданин сам выбирает, в каком именно режиме ему работать. Со своей стороны в «Яндекс.Такси» видят свою роль только в информировании.

Напомним, в середине января в центре Перми произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси». По предварительной информации, водитель Renault Logan на улице Мильчакова не справился с управлением и столкнулся с автобусом, после чего машину отбросило на остановку общественного транспорта, где находились люди.

ТехнологииБизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:37
    Пробелов в законах не должно быть!
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