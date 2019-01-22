В «Яндекс.Такси» не подтвердили обязательный переход в самозанятые

Фото: Дарья Турцева

С начала января 2019 года более четырех тысяч водителей «Яндекс.Такси» зарегистрировались как самозанятые, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Яндекса».

— Эти данные следуют из статистики сервиса по итогам первых трех недель регистрации самозанятых через приложения «Мой налог» и «Яндекс.Такси», — прокомментировали в пресс-службе.



Там обращают внимание на то, что каждый гражданин сам выбирает, в каком именно режиме ему работать. Со своей стороны в «Яндекс.Такси» видят свою роль только в информировании.

Напомним, в середине января в центре Перми произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси». По предварительной информации, водитель Renault Logan на улице Мильчакова не справился с управлением и столкнулся с автобусом, после чего машину отбросило на остановку общественного транспорта, где находились люди.